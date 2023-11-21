Сербия и НАТО провели переговоры о совместных военных учениях

Вучич и генсек НАТО Столтенберг обсудили совместные учения Сербии и альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений сербской армии и сил Североатлантического альянса. Его слова передает ТАСС.

«Мы обсудили возможность проведения совместных военных учений», — сказал он, добавив, что учения не будут подрывать нейтралитет Сербии.

«Мы будем приветствовать возобновление совместных военных учений», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае. Военный аналитик Александр Радич объяснил переориентацию оборонного сектора Сербии сложностями в регулярном обслуживании боевых машин российского производства после начала специальной военной операции на Украине.