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17:36, 21 ноября 2023Силовые структуры

Стали известны подробности дела замдиректора департамента Минприроды России

Замдиректор департамента Минприроды России Яковлев получил взятку 1 млн рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники УФСБ по Челябинской области вскрыли факт получения взятки заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексеем Яковлевым. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Руководитель национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова дала ему миллион рублей за общее покровительство по службе. В отношении Яковлева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а против Новоселовой — по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).

О задержании госслужащего в аэропорту Шереметьево при попытке выезда в другой город стало известно 20 ноября. Его доставили из Москвы в Челябинск для проведения следственных действий.

21 ноября Центральный районный суд Челябинска заключил Яковлева под стражу, он пробудет в СИЗО до 10 января. Новоселову тоже арестовали до 10 января.

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      Варвара Митина
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