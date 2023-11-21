Замдиректора департамента Минприроды России арестовали за взятку

В Челябинске суд арестовал замдиректора департамента Минприроды России Яковлева

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Яковлев пробудет в СИЗО до 10 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Как стало известно сотрудникам УФСБ по Челябинской области, Яковлев получил взятку в размере более миллиона рублей от руководителя ФГБУ «Национальный парк «Таганай». Деньги предназначались за покровительство по службе.

Фигурант был задержан в аэропорту Шереметьево, когда пытался выехать в другой город. Его доставили в Челябинск.