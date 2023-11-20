Минприроды России: задержан замдиректора департамента ведомства Яковлев

Задержан заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев, сообщает министерство.

Отмечается, что задержание высокопоставленного чиновника связано с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай». В то же время неизвестно, в чем именно подозревают госслужащего.

До получения поста в Минприроды Яковлев был директором нацпарка «Таганай»

Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. Он стал директором парка «Таганай» в 2010 году, с 2019 года возглавляя и нацпарк «Зигальга». В 2020 году госслужащий был признан «Человеком года» в номинации «Экологическая инициатива» изданием «Деловой квартал». В январе 2021 года Яковлев перешел на работу в Минприроды на должность заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территории. Объясняя получение новой должности, он сказал, что это была индивидуальная инициатива.

Нам поступило предложение от министра делегировать в федеральную структуру своего человека. Я вызвался Алексей Яковлев Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды

После ухода Яковлева директором «Таганая» стала его заместитель по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвина Новоселова, которая работала в парке с 2012 года.

Местные власти обвиняли в распродаже нацпарка «Таганай»

В 2014 году власти Златоуста разрешили ООО «Таганайский кордон» получить в аренду два гектара муниципальной земли «для организации отдыха населения». В 2016 году чиновник Андрей Крючко, курировавший тогда муниципальное имущество, без согласования с главой города издал распоряжение о продаже этого участка. При этом поменялось и назначение земли: «для строительства объектов для организации отдыха населения». Дополнительный резонанс дело получило благодаря непосредственной близости участка к границам национального парка «Таганай». В ходе расследования громкого дела о «распродаже "Таганая"» нанесенный городу ущерб оценили почти в 600 тысяч рублей.

В то же время мэр города опроверг информацию о распродаже земель парка. «Земли нацпарка являются федеральными, и если мы продали бы хоть один "квадрат", с нас бы голову сняли», — сказал он. Чиновник пояснил, что участок, продажу которого расследовали в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела, только примыкает к нацпарку.