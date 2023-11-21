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09:45, 21 ноября 2023Мир

Сунак во время пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать»

Reuters: Сунак во время пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать»

Фото: Dan Kitwood / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разгар пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать», а не вводить второй общенациональный карантин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование действий правительства Великобритании во время кризиса.

Патрик Валланс, главный научный советник во время пандемии, 25 октября 2020 года сделал запись в своем дневнике о встрече с участием тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона и Сунака, занимавшего пост министра финансов.

В заметке, показанной в ходе расследования, указано, как Доминик Каммингс, самый старший советник Джонсона в пандемию, передал Валлансу то, что, по его словам, он услышал на встрече. Валланс процитировал слова Каммингса в своем дневнике: «Риши считает, что пусть люди умирают, и это нормально. Все это похоже на полное отсутствие лидерства».

Представитель Сунака заявил, что премьер-министр изложит свою позицию, когда будет давать показания в ходе расследования, «вместо того, чтобы отвечать на каждое из них по частям».

Ранее личный номер телефона Сунака слили в сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Сообщалось, что год назад, когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, однако запись, появившаяся в сети, свидетельствует, что номер продолжает работать.

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      Виктория Кондратьева
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