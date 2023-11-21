Сын Брэда Питта жестко раскритиковал актера и назвал его «засранцем»

Сын актера Брэда Питта обвинил отца в нанесении ущерба семье

Сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, 19-летний Пакс, жестко раскритиковал своего отца и назвал его «засранцем мирового класса». Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что в сети появился скриншот поста ребенка артистов, который был написан в День отца в 2020 году, когда Паксу было 16 лет.

«С Днем отца этого засранца мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек. У тебя нет ни малейшего уважения или сочувствия к твоим четырем младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии. Ты никогда не поймешь, какой ущерб ты нанес моей семье, потому что ты не способен сделать это», — написал сын звезд, опубликовав фотографию отца во время награждения премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в... Голливуде».

Сын артиста также добавил, что его отец превратил жизнь Пакса и его близких в ад. Что именно вызвало в подростке столько ненависти к родителю, не уточняется.

Джоли и Питт решили развестись в 2016 году. Тогда артисты направлялись из Франции в Калифорнию на частном самолете вместе с шестью детьми. В иске, который подала Джоли, говорилось, что Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу, а также «схватил актрису за голову и тряс ее».