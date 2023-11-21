Трое неизвестных в масках и балаклавах напали на российского адвоката

В Калининграде трое неизвестных в масках напали на адвоката Зарицкого

В Калининграде трое неизвестных напали на адвоката Антона Зарицкого. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел в центре города. Хулиганы ждали адвоката около дома на улице Тихоненко: они заблокировали его автомобиль, вытащили из него потерпевшего и избили битами. Мужчина обратился в полицию, а те объявили сигнал «Сирена». Нападавших искали более ста правоохранителей на 35 машинах. Потерпевший запомнил, что на фигурантах были маски и балаклавы. Сейчас Зарицкий находится в больнице: у него травмированы голова, туловище и конечности.

Известно, что год назад адвокат поссорился с соседями из-за припаркованной машины, забросал их дом камнями, пугал оружием и избил хозяина жилища. Так он сам стал фигурантом дела о причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, но позже дело прекратили.

