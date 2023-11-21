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17:29, 21 ноября 2023Силовые структуры

Трое неизвестных в масках и балаклавах напали на российского адвоката

В Калининграде трое неизвестных в масках напали на адвоката Зарицкого

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Калининграде трое неизвестных напали на адвоката Антона Зарицкого. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел в центре города. Хулиганы ждали адвоката около дома на улице Тихоненко: они заблокировали его автомобиль, вытащили из него потерпевшего и избили битами. Мужчина обратился в полицию, а те объявили сигнал «Сирена». Нападавших искали более ста правоохранителей на 35 машинах. Потерпевший запомнил, что на фигурантах были маски и балаклавы. Сейчас Зарицкий находится в больнице: у него травмированы голова, туловище и конечности.

Известно, что год назад адвокат поссорился с соседями из-за припаркованной машины, забросал их дом камнями, пугал оружием и избил хозяина жилища. Так он сам стал фигурантом дела о причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, но позже дело прекратили.

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      Екатерина Кашурникова
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