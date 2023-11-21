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07:57, 21 ноября 2023Бывший СССР

Раскрыты проблемы ВСУ с западной техникой

Марочко заявил о проблемах ВСУ с состоянием поставляемой Западом техники

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали испытывать проблемы с техническим состоянием техники, поставляемой Западом. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко раскрыл проблемы ВСУ с западной техникой и подчеркнул, что на фоне длительного и интенсивного использования очень много бронетехники и артиллерийских орудий вышли из строя. Так, более 60 процентов бронетранспортеров выработали моторесурс, поэтому им нужен капитальный ремонт.

Эксперт добавил, что у многих артиллерийских установок износ ствола не позволяет вести прицельный огонь. Поэтому для обслуживания всей западной техники понадобится большое количество ремонтных баз и специалистов.

Ранее российский полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук предрек ВСУ проблемы с военной техникой в холода. По его мнению, в этот период будут наблюдаться позиционные бои, масштабное контрнаступление маловероятно.

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      Марина Совина
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