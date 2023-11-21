В ДНР рассказали об «ослепших» из-за погоды дронах в зоне спецоперации

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук: дроны в зоне СВО ослепли из-за погоды

Экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики, герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в беседе с URA.RU рассказал, что дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) «ослепли» из-за погодных условий.

Он отметил, что военные двигаются по заранее разведанным маршрутам, активные боевые действия привязаны к погодным факторам, поскольку на беспилотники, как наблюдательные, так и ударные, влияют снег, дождь и ветер, а грязь затрудняет продвижение техники.

«Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — пояснил Пинчук.

Полковник добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на донецком направлении вблизи Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки и Берховского водохранилища. Они пытаются укрепиться на небольших плацдармах и усилить наступление в этих точках, чтобы помешать продвижению российских военных.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ сократили применение тяжелой техники на ореховском направлении из-за погодных условий. По его словам, в выходные украинские войска совершили две попытки выдвинуться с тяжелой бронетехникой, которая застряла из-за сильной распутицы на указанном направлении.