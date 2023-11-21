В ЕС захотели ограничить свободу перемещения дипломатов из России

FT: Чехия предложила ограничить свободу перемещения по ЕС дипломатов из России

Чехия предложила Европейскому союзу (ЕС) ограничить свободу перемещения дипломатов из России внутри сообщества. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что, согласно чешской инициативе, предлагается ввести для российских дипломатов правило, согласно которому они смогут находиться исключительно внутри той страны ЕС, которая выдала визы и виды на жительство.

Как подчеркивает издание, подобную инициативу трудно реализовать с правовой точки зрения, поэтому она не войдет в проект 12-го пакета санкций против России.

Ранее стало известно, что к 12-му пакету санкций Евросоюза может присоединиться Швейцария. При этом в госсекретариате Швейцарии по экономике подчеркивают, что в каждом конкретном случае правительство страны решает, должен ли Берн применять введенные ЕС ограничения полностью, частично или вообще отвергнуть их.