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01:22, 20 ноября 2023Мир

Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

«Известия»: Швейцария может присоединиться к новому пакету санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций Евросоюза. Об этом «Известиям» заявил источник, знакомый с ситуацией.

При этом в госсекретариате Швейцарии по экономике подчеркивают, что в каждом конкретном случае правительство страны решает, должен ли Берн применять введенные ЕС ограничения полностью, частично или вообще отвергнуть их.

Как уточняется, швейцарское правительство может принять любое решение, но в Берне предполагают, что страна, вероятнее всего, вновь присоединится к большей части рестрикций ЕС. Ранее Швейцария уже присоединилась ко всем 11 пакетам санкций.

Однако, как рассказал собеседник издания, присоединение к антироссийским ограничениям пагубно отражается не столько на экономике, сколько на имидже страны. Нейтралитет, давно ставший визитной карточкой Швейцарии, в прошлом году дал большую трещину, что признается даже местными политиками.

«Многие уже понимают, что как политически, так и экономически Швейцария уже не та, какой была на протяжении предыдущих десятилетий», — отметил эксперт.

По его словам, решения уже «сказались на имидже Швейцарии, и политическим партиям хочется его обелить и восстановить». При этом, как предположил эксперт, Берн вряд ли станет присоединяться к санкциям, направленным на раскрытие банковской тайны или конфискацию активов.

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Ранее сообщалось, что согласование 12-го пакета антироссийских санкций ЕС займет длительное время. Об этом рассказал источник одного из государств из Совета ЕС по итогам прошедшей дискуссии постоянных представителей стран сообщества.

При этом 13 ноября сообщалось, что Европейская комиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. Как уточнялось, новый пакет включит жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны. Также ЕС в сотрудничестве со странами G7 намерен лишить РФ доходов от торговли алмазами со странами Европы.

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      Марина Совина
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