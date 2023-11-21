В Германии отменили концерт вокалиста Rammstein

В немецком Касселе отменили выступление вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна

В городе Кассель, Германия, отменили выступление немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Об этом пишет Deutsche Welle (признано Минюстом РФ иноагентом) со ссылкой на объявление городской администрации.

Известно, что концерт вокалиста группы Rammstein должен был состояться 18 ноября в местном ледовом дворце. «Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно радовались предстоящему концерту, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт», — сообщили власти города.

Отмечается, что отмена шоу не связана ни с обвинениями в адрес Линдеманна в сексуальном насилии, ни с протестами против его выступлений. В мэрии объяснили данное решение отсутствием разрешения на обустройство не предназначенной для концертов спортивной площадки, которое организаторы мероприятия не успели предоставить в нужные сроки.

В августе Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в насилии. «Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», — написал артист в своих соцсетях.