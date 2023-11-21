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10:31, 21 ноября 2023Бывший СССР

В Киргизии захотели ввести штраф за неявку на выборы

В Киргизии предложили ввести штраф за неявку на выборы президента и парламента

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Депутаты парламента Киргизии предложили внести в законодательство поправки, предусматривающие введение штрафа за неявку на президентские или парламентские выборы без уважительной причины. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что к настоящему моменту соответствующие законопроекты были одобрены в первом чтении комитетом парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Инициатором поправок выступил депутат Тазабек Икрамов. По его словам, результатом их принятия должно стать «полноценное обеспечение граждан на осуществление своей власти непосредственно на выборах и референдумах».

В соответствии с законопроектами за неявку на выборы предусматривается штраф в размере пяти тысяч сомов (около пять тысяч рублей). Как считают противники поправок в киргизском парламенте, подобные законодательные изменения нарушают действующие нормы конституции республики, поскольку «избирать и избираться» — это право граждан, а не их обязанность.

Ранее Конституционный суд Киргизии запретил использование матчества вместо отчества. Причиной стала негативная реакция подавляющей части населения на введенное ранее разрешение.

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      Георгий Нестеров
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