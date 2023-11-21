В Москве пройдет встреча контактной группы по конфликту в секторе Газа

Глава МИД Турции Фидан: в Москве пройдет встреча контактной группы по Газе

В Москве 21 ноября пройдет встреча контактной группы по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Его цитирует турецкая газета Star.

«Была создана контактная группа в составе семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия). В число этих стран входит и Турция», — сообщил министр.

Ранее Фидан допустил, что Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем.

До этого сообщалось, что Турция начнет «дипломатическую атаку» для достижения прекращения огня и переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МИД Хакан Фидан для достижения этой цели ускорят «телефонную дипломатию».

