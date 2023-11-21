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12:17, 21 ноября 2023Моя страна

В Приамурье предупредили о полусонных медведях

В Амурской области медведи не смогли уйти в спячку из-за слишком теплой осени

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Амурской области медведи не смогли уйти в спячку из-за слишком теплого последнего месяца осени. Об этом со ссылкой на «Амурохотуправление» сообщает «Интерфакс».

«Недалеко от берлог до сих пор гуляют полусонные медведи. Наедать на зиму жир им уже не нужно, но и лечь наконец спать им мешает "неприлично" высокая на их вкус температура воздуха», — предупредили сотрудники ведомства. Известно, что уже на протяжении нескольких дней в южных районах региона дневная температура держится в пределах 1-6 градусов мороза.

Отмечается, что бессонницей страдают преимущественно самцы, а самки с потомством ушли в берлоги по природному графику в конце октября.

Ранее сообщалось, что медведи из челябинского зоопарка отправились в традиционную зимнюю спячку. Самый старый медведь Харитон уснул еще после первого снега в октябре. Позже к нему присоединилась медведица Бусинка.

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      Варвара Кошечкина
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