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16:20, 20 ноября 2023Моя страна

Медведи челябинского зоопарка уснули

Медведи челябинского зоопарка Харитон и Бусинка отправились в зимнюю спячку

Фото: gabigaasenbeek / Shutterstock / Fotodom

Медведи из челябинского зоопарка отправились в традиционную зимнюю спячку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Самый старый медведь Харитон уснул еще после первого снега в октябре. Позже к нему присоединилась медведица Бусинка. При этом хищники Шкода и Малыш решили уйти в спячку только в середине ноября. Отмечается, что животные не стали дожидаться снегопада и заняли свои берлоги незадолго до наступивших холодов.

«Мы очень рассчитываем, что наши косолапые проспят всю зиму и немного завидуем такой возможности», — пошутили сотрудники зоопарка, которые готовили и лично тестировали соломенные «постели» медведей. По их словам, все животные добрали достаточно веса, чтобы провести во сне грядующую зиму.

Ранее в ноябре жители курильского острова Кунашир сняли на видео медведя, разгуливающего среди зарослей в поисках рыбы. На записи видно, как хищник стоит в густой растительности и, заметив человека, не проявляет к нему никакого интереса.

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      Карина Черных
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