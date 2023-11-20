Медведи челябинского зоопарка уснули

Медведи челябинского зоопарка Харитон и Бусинка отправились в зимнюю спячку

Медведи из челябинского зоопарка отправились в традиционную зимнюю спячку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Самый старый медведь Харитон уснул еще после первого снега в октябре. Позже к нему присоединилась медведица Бусинка. При этом хищники Шкода и Малыш решили уйти в спячку только в середине ноября. Отмечается, что животные не стали дожидаться снегопада и заняли свои берлоги незадолго до наступивших холодов.

«Мы очень рассчитываем, что наши косолапые проспят всю зиму и немного завидуем такой возможности», — пошутили сотрудники зоопарка, которые готовили и лично тестировали соломенные «постели» медведей. По их словам, все животные добрали достаточно веса, чтобы провести во сне грядующую зиму.

Ранее в ноябре жители курильского острова Кунашир сняли на видео медведя, разгуливающего среди зарослей в поисках рыбы. На записи видно, как хищник стоит в густой растительности и, заметив человека, не проявляет к нему никакого интереса.