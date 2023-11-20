Печального медведя в поисках рыбы сняли на видео на Курилах

На Кунашире сняли на видео медведя, искавшего рыбу

Жители курильского острова Кунашир сняли на видео медведя, разгуливающего среди зарослей. Соответствующими кадрами поделилась местный гид Оксана Ризнич в Telegram.

На записи видно, как хищник стоит в густой растительности и, заметив человека, не проявляет к нему никакого интереса. «Печален медведь, в поисках рыбы равнодушен к фотографу», — сказано в подписи к посту.

Ранее на крупнейшем острове Курильской гряды Итурупе заметили медвежонка, забравшегося на дерево. Ролик был снят по дороге в село Рейдово перед аэропортом. «Искал свою Машеньку», — шутливо прокомментировал ситуацию портал Sakh.online в Telegram.

17 ноября в заповеднике «Курильский» посчитали медведей на нерестовых реках — в 2023 году там жили 87 особей.

