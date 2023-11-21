В России провели конкурс красоты среди коров

KP.RU: в Якутии в третий раз провели конкурс красоты среди коров

В Якутии в третий раз провели конкурс красоты среди коров, в этом году в состязании приняли участие животные из Калужской области и Крыма. Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие «Наряженная коровушка» провели в целях привлечения внимания к вопросам сельского хозяйства в России. Его организаторами выступили дом народного творчества «Аартык» имени А.С. Бродникова и администрация Телейского наслега Чурапчинского района Якутии.

Голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» шло во «ВКонтакте» — в нем первой стала 12-летняя Харачаас из села Борогон (Намы) Булунского района. Она набрала 806 голосов. От администрации владелец коровы получил рыбацкие сани.

Специальный приз в размере трех тысяч рублей от автора конкурса Евдокии Аржаковой отправился хозяйке буренки Хара кыыс из Искровского наслега Намского района.

Абсолютной победительницей состязания признали трехлетнюю корову Мэник (Шалунья) из села Сылгы-Ыытар Среднеколымского района. Ее владелице вручили 10 тысяч рублей.

Ранее в сети появились самые смешные фотографии домашних животных 2023 года.