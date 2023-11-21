Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:41, 21 ноября 2023Экономика

В России резко выросли зарплаты в одной сфере

За год средняя зарплата в сфере автобизнеса в РФ поднялась на 14 %, до 75 тысяч

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зарплатные предложения в сфере автобизнеса в России за год резко увеличились — в среднем рост составил 14 процентов, до 75,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Зарплаты.ру», которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Сильнее всего поднялись зарплаты у диагностов. По сравнению с прошлым годом оклады на этой должности были повышены на 42 процента, до 92 тысяч рублей в среднем. За ними следуют мотористы и автомеханики легковых автомобилей с зарплатой в 80,3 тысячи (плюс 22 процента за год) и 73 тысячи рублей (плюс 15 процентов). Оклады у жестянщиков-маляров поднялись на 7 процентов, до 84,5 тысячи рублей, у автомехаников грузовых автомобилей — на 6 процентов, до 78,8 тысячи рублей.

Эксперты объясняют, что компании повышают зарплатные предложения из-за «колоссального» дефицита кадров — за год спрос на автоспециалистов подскочил на 40 процентов. Работодатели в сфере промышленности активно конкурируют за сотрудников и поэтому привлекают их на производство более высокими зарплатами, а также улучшенным соцпакетом. Однако и такие меры сейчас могут быть недостаточными, поскольку интерес к профессии в автомобильной отрасли снижается, а специалистов, которые специализируются на автомобильной технике, не хватает.

В Агентстве трансформации и развития экономики считают, что решить проблему кадрового голода можно, переобучив 25 миллионов россиян. К 2030 году проводить через программы дообучения и переобучения населения можно по 4,2 миллиона человек в год. В их числе — 2,2 миллиона граждан в возрасте 25-35 лет, 1,2 миллиона работников отраслей с минимальной оплатой труда, 300 тысяч инвалидов 3-й группы, военных в запасе, участников боевых действий на Украине, женщин в декрете и прочих россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Известный российский блогер умер в 37 лет. Он пил много энергетиков и мало спал

      В Польше пьяная украинка попала в ДТП и покусала полицейского

      Российский бизнес пожаловался на непредсказуемые сборы

      Замдиректора департамента Минприроды России арестовали за взятку

      Путин объяснил необходимость гуманитарных пауз в Газе

      Юбка Balenciaga в виде полотенца за 81 тысячу рублей стала мемом в сети

      Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости