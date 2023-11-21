В России собрались производить необходимый для выпуска электроники металл

«Ъ»: в России запустят производство необходимого для выпуска электроники тантала

В России до 2025 года планируется организовать производство порошка тантала, который нужен для выпуска электроники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию о соответствующем тендере стоимостью 300 миллионов рублей, объявленном Минпромторгом.

По данным журналистов, запустить такую работу могут «Росатом» и профильные вузы. Указанной стоимости, полагают специалисты, будет достаточно для опытно-конструкторских работ, но полноценная реализация проекта, который запустить в стране, может потребовать дополнительных инвестиций.

Тантал — один из наиболее важных материалов для микроэлектронной промышленности. Его свойства позволяют использовать металл в чипе в качестве барьера между кремнием и медью. Порошок тантала применяется в высокотехнологичных областях промышленности, в частности, для производства высоконадежных конденсаторов, в узлах электронной и радиоаппаратуры.

По словам директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, для полноценного импортозамещения нужно создать производство танталового порошка внутри страны, но прибыльность производства обеспечит только возможность экспорта готовой продукции, например, в Китай, так как внутренний рынок «не нуждается в таких объемах»

Сейчас в России развита добыча «сырого тантала», который отправляется на переработку в третьи страны, после чего в виде порошка поступает на заводы—производители электронных компонентов, рассказывают эксперты. Предполагается, что после запуска производства отечественный танталовый порошок для микроэлектроники должен заменить сильно подорожавшую зарубежную продукцию.

Ранее стало известно, что предприятия по производству электроники в России столкнулись с кадровым голодом и вынуждены существенно повышать зарплаты, чтобы переманивать людей. По данным на июнь 2023 года, в среднем не хватало около 20 процентов ручных монтажников, 40 процентов операторов линии поверхностного монтажа и 60 процентов управляющих производством.