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09:00, 21 ноября 2023Россия

В России заявили о катастрофической деградации западных элит

Сенатор Пушков заявил о катастрофической деградации западных элит
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил о катастрофической деградации западных политических элит и снижении уровня развития нового поколения руководителей.

«От США до Германии, от Северной Европы до Южной мы видим во власти преимущественно серых, необразованных, ничем не примечательных, напичканных примитивными идейными установками, некомпетентных, но зато очень самодовольных и обмирающих от самолюбования руководителей, которые определяют судьбы этих стран», — написал сенатор.

По его словам, тот факт, что их избирают, говорит не о том, что политики этого заслуживают, а о падении уровня избирателей. Пушков добавил, что нынешний европейский политический истеблишмент не может сравниться с Уинстоном Черчиллем, Шарлем де Голлем, Гельмутом Колем, Маргарет Тэтчер и другими выдающимися деятелями.

Сенатор заявил, что в Европе исчезла почва, питающая появление новых лидеров, а отдельные одаренные и самостоятельные фигуры вынуждены встраиваться в ряды посредственностей или оказаться вытесненными из политической жизни. Он заключил, что победа либерализма на Западе обернулась не торжеством свободы, а унылым и тоскливым единообразием.

Ранее Пушков оценил дебаты между кандидатами в президенты США Вивеком Рамасвами и Ники Хейли. Он отметил, что новая «звезда» американской политики унизил нападавшую на Россию экс-представителя Соединенных Штатов в ООН.

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