В российском городе осудили 18 автоподставщиков за получение выплат от страховых

В Архангельске осудили 18 автоподставщиков за получение денег от страховых

В Архангельске суд вынес приговор 18 автоподставщикам за умышленное повреждение машин и незаконное предъявление страховым компаниям требований о возмещении ущерба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого их признали виновными по пяти статьям, среди которых часть 4 статьи 159.5 («Мошенничество в сфере автострахования организованной группой») и часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159.5 («Покушение на мошенничество в сфере автострахования группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Нескольким участникам группировки назначили наказание в виде исправительных работ на различные сроки. Других приговорили к лишению свободы на сроки от двух с половиной до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режимов, а также со штрафами до 300 тысяч рублей. По данным ТАСС, к заключению приговорены 10 из 18 осужденных.

По версии следствия, двое жителей Архангельска создали группу из наиболее доверенных автовладельцев, чтобы вместе с ними обманывать страховщиков. Для дорожно-транспортных происшествий они выбирали темное время суток и безлюдные участки дорог, на которых машины умышленно сталкивались друг с другом, после чего оформлялись необходимые документы для получения страховых выплат.

Обвиняемые использовали как личные машины, так и автомобили случайных знакомых, которые не знали об их преступных намерениях. С сентября 2016 по август 2019 года злоумышленники заработали на этой схеме более 3 миллионов рублей.

Ранее в Дагестане бывшего полицейского заподозрили в помощи при обмане страховщиков на 2,75 миллиона рублей.