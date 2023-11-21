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13:05, 21 ноября 2023Моя страна

В российском регионе нашли 20 видов редких грибов

Ученые обнаружили в Томской области 20 видов редких грибов

Фото: Jesse Bauer / Unsplash

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили в регионе 20 видов редких грибов, числе которых ранее не встречавшийся в Сибири тропический гриб энтонема киноварно-красная. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, в России такой гриб единично регистрировался в Причерноморье и относительно регулярно встречается на Дальнем Востоке в Уссурийском заповеднике. Родственные виды также распространены в тропических и субтропических областях.

Редкий гриб нашли на валеже ствола старой черемухи на территории учебно-научной станции «Полигон Коларово». Позже был обнаружен еще один экземпляр гриба на территории Михайловской рощи в Томске.

Ученые отметили важность изучения грибов, так как они играют большую роль в жизнь многих растений.

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      Варвара Кошечкина
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