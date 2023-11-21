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18:27, 21 ноября 2023Мир

В США раскритиковали обвинения в сторону Путина

Макговерн: Белый дом безосновательно обвиняет Путина в планах захвата Польши
Рэй Макговерн

Рэй Макговерн. Фото: Gary Cameron / Reuters

Президент России Владимир Путин не имеет планов эскалации украинского конфликта на территорию Польши или иных государств, в то время как Белый дом безосновательно обвиняет российского лидера в наличии подобных планов. В таком ключе высказался бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине … Неужели [Белый дом] действительно верит, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд... Знаете, самое ужасное — что Байден в самом деле верит в эту чепуху», — раскритиковал американские власти Макговерн.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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