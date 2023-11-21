В Великобритании заявили о важности Украины для Запада

Глава Минобороны Британии Шэппс: Украина остается в фокусе Запада

Украина остается в фокусе стран Запада, несмотря на конфликт Израиля с исламистской группировкой ХАМАС. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, его слова приводит ТАСС.

«На Ближний Восток мог сместиться фокус внимания СМИ, но не наш. Когда я ранее в этом году посещал Киев, я заверил президента [Украины Владимира] Зеленского в том, что наша поддержка остается абсолютно незыблемой», — заявил Шэппс.

По его мнению, победа России в украинском конфликте означает «катастрофу», так как подорвет «порядок, основанный на правилах». Поэтому, считает Шэппс, поддержка Киева остается приоритетным для западных стран направлением.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что НАТО необходимо укреплять северные и восточные рубежи, чтобы «вселить уверенность в такие страны, как Молдавия, на которые сильно влияет» ситуация на Украине.

Ранее Шэппс заявил, что США и Польша не прекратят оказывать поддержку ВСУ, несмотря на трудности во внутренней политике стран. Он также уточнил, что Великобритания продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, «что где-либо еще произойдет».