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11:59, 21 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожье отреагировали на отказ Зеленского от переговоров с Россией

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией можно назвать изощренной формой самоубийства. Таким образом отреагировал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

На его взгляд, украинский президент стал для США и Европы «примером неуправляемого хаоса». «Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией», — отметил он.

Рогов добавил, что переговорный процесс возможен, однако исключительно на условиях Москвы и путем реализации задач спецоперации.

Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины. Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

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      Варвара Кошечкина
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