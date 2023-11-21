В Запорожье отреагировали на отказ Зеленского от переговоров с Россией

Рогов назвал отказ Зеленского от переговоров с Россией самоубийством

Отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией можно назвать изощренной формой самоубийства. Таким образом отреагировал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

На его взгляд, украинский президент стал для США и Европы «примером неуправляемого хаоса». «Зеленский понимает, что коллективный Запад превращает его в козла отпущения за все свои просчеты в противостоянии с Россией», — отметил он.

Рогов добавил, что переговорный процесс возможен, однако исключительно на условиях Москвы и путем реализации задач спецоперации.

Ранее Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины. Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.