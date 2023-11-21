Валя Карнавал снялась в бикини в честь дня рождения и разозлила фанатов

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в откровенном виде в честь дня рождения и разозлила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша разместила серию снимков, на которых она запечатлена в образе победительницы конкурса красоты. Так, 22-летняя девушка предстала перед камерой в розовом бикини с цветочными принтом и завязками. Кроме того, она примерила сияющую корону, чокер с массивным цветком и вьетнамки на широком каблуке. Также она сделала макияж в стиле smoky eyes и надела ленту с надписью Birthday Girl (в переводе с английского — именинница).

Поклонники не оценили съемку знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Что-то слишком», «Ты такая ведь красотка. Зачем эта пошлость?», «Это уже не Валя, а Валентина», «Что делают деньги с людьми, а была простой и нормальной девушкой», «На Инстасамку стала похожа», — возмущались они.

В октябре Валя Карнавал объяснила желание изменить свою внешность. На размещенных инфлюэнсерша предстала с короткой стрижкой, убрав наращенные длинные волосы, а также с уменьшенными губами. По словам Карнавал, она решила вернуть свою натуральную красоту.