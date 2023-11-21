Муж попытался вернуть жену теще из-за ее пагубного пристрастия

The Thaiger: мужчина из Китая попытался вернуть жену-картежницу матери

Житель Китая попытался вернуть жену теще из-за того, что она оставляла их маленькую дочь одну дома, чтобы поиграть в карты. Об этом сообщает The Thaiger.

Первое время супруги были счастливы в браке, и вскоре у них родилась дочь. Мужчина целыми днями был на работе, а его жена сидела дома с ребенком. Однако однажды отец семейства вернулся домой пораньше и обнаружил, что жены нет дома. Он спросил у дочери, куда ушла мама, и та сказала, что она отправилась поиграть в карты.

Когда китаянка вернулась домой, муж спросил, где она была. Женщина сказала, что ходила по делам, однако от нее пахло табачным дымом, и муж обвинил ее в пагубном пристрастии к азартным играм. Он взвалил картежницу на плечо и отнес к двери ее матери. «Ваша дочь оставила ребенка одного дома и сбежала играть в карты. Мне такая жена больше не нужна, я хочу ее вернуть», — заявил мужчина теще.

Пожилая женщина отказалась взять дочь обратно и заявила: «Ты сам выбрал жену, а я отдала тебе дочь. Ты не сможешь просто так вернуть ее». Тогда китаец предложил обменять жену на что-то ценное, так как перед свадьбой заплатил выкуп в размере 380 тысяч юаней (4,6 миллиона рублей). «Тебя интересует моя вторая дочурка? Не думай, что сможешь жениться на обеих по цене одной», — заявила теща.

После этого муж и жена засмеялись и отправились домой. Позже выяснилось, что мужчина не собирался разводиться, а решил только проучить супругу. Пользователи сети похвалили китайца за остроумный способ напомнить супруге об ответственности за ребенка. Кроме того, они посчитали, что любительницу азартных игр ждет серьезный разговор с матерью без свидетелей.

Ранее сообщалось, что жительница Китая пришла к дому бывшего мужа и шесть часов простояла под его окнами с плакатом с одной просьбой. Женщину на парковке дома в одном из городов провинции Шаньдун заметил прохожий.

