Зеленский решил не ждать подарков от ЕС

Зеленский не ждет подарков от ЕС в вопросе вступления Украины в объединение

Президент Украины Владимир Зеленский решил не ждать подарков от Европейского союза (ЕС) в вопросе вступления республики в объединение, пишет ТАСС.

«Что касается решения ЕС в декабре, то подарков мы не ждем», — сказал он в ходе пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду и главой Евросовета Шарлем Мишелем. При этом Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы Европа обратила внимание, что Украина находится в состоянии военного конфликта.

По его словам, решение, которое будет принято в декабре, — мотивирующее. Политик также отметил, что республика выполняет и выполнит все рекомендации Еврокомиссии (ЕК).

8 ноября стало известно, что ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендации к допуску были даны после оценки прогресса в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Она сообщила, что ее визит состоялся для обсуждения пути Украины в Евросоюз.