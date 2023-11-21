Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 21 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с Санду

Зеленский встретился с лидером Молдавии Санду

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Молдавии Майей Санду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили вопросы безопасности, расширение нашего экспорта по территории Молдовы и трансграничное сотрудничество, энергетические вызовы, которые встают перед нашими странами, а также, конечно, нашу европейскую интеграцию», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил Санду за поддержку.

21 ноября стало известно, что президент Молдавии прибыла на Украину. Вместе с Зеленским и его супругой Еленой Зеленской она почтила память погибших во время Евромайдана у мемориала в центре Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости