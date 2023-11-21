Зеленский встретился с Санду

Зеленский встретился с лидером Молдавии Санду

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Молдавии Майей Санду. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили вопросы безопасности, расширение нашего экспорта по территории Молдовы и трансграничное сотрудничество, энергетические вызовы, которые встают перед нашими странами, а также, конечно, нашу европейскую интеграцию», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил Санду за поддержку.

21 ноября стало известно, что президент Молдавии прибыла на Украину. Вместе с Зеленским и его супругой Еленой Зеленской она почтила память погибших во время Евромайдана у мемориала в центре Киева.