Президент Молдавии приехала в Киев

Reuters: президент Молдавии Санду приехала в Киев

В Киев приехала президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что вместе с украинским лидером и его супругой Еленой Зеленской Санду почтила память погибших во время Евромайдана у мемориала в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, планирующий провести переговоры с Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Накануне на Украину также приехал глава Минобороны США Ллойд Остин.