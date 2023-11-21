Президент Молдавии приехала в Киев
Reuters: президент Молдавии Санду приехала в Киев
В Киев приехала президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что вместе с украинским лидером и его супругой Еленой Зеленской Санду почтила память погибших во время Евромайдана у мемориала в центре столицы.
Ранее сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, планирующий провести переговоры с Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Накануне на Украину также приехал глава Минобороны США Ллойд Остин.