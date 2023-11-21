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11:51, 21 ноября 2023Бывший СССР

Президент Молдавии приехала в Киев

Reuters: президент Молдавии Санду приехала в Киев
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Киев приехала президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что вместе с украинским лидером и его супругой Еленой Зеленской Санду почтила память погибших во время Евромайдана у мемориала в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, планирующий провести переговоры с Зеленским и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Накануне на Украину также приехал глава Минобороны США Ллойд Остин.

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      Алевтина Запольская
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