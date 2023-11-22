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13:38, 22 ноября 2023Силовые структуры

Нелегал поджег кабинет начальника отдела миграции российской полиции

Нелегал поджег кабинет главы отдела миграции ОМВД по Апшеронскому району

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Полицейские задержали 68-летнего нелегала, который поджег кабинет начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Задержанный, являющийся лицом без гражданства, проживает на территории Краснодарского края с 1996 года. По данным следствия, он пришел 21 ноября в здание местной полиции и из личной неприязни разлил в кабинете начальника миграционного отдела легковоспламеняющуюся жидкость на документы. Самой сотрудницы полиции на месте не было.

Ее коллеги оперативно потушили огонь и схватили поджигателя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

14 ноября сообщалось, что житель Красноярска захотел поспать в отделе полиции и соврал о минировании больницы и несуществующего магазина. Он поссорился с подругой во время застолья, и женщина выгнала мужчину из квартиры. Поскольку денег у него с собой не было и идти ему было некуда, мужчине пришла идея с ночевкой в полиции.

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      Любовь Ширижик
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