Россиянин захотел поспать в отделе полиции и соврал о минировании

Красноярец захотел поспать в отделе полиции и соврал о минировании больницы

Житель Красноярска захотел поспать в отделе полиции и соврал о минировании больницы и несуществующего магазина. Об этом стало известно «Подъему».

Выяснилось, что россиянин в феврале поссорился с подругой во время застолья, и женщина выгнала мужчину из квартиры. Поскольку денег у него с собой не было, идти ему было некуда, а на улице стояли сильные морозы, мужчине пришла идея с ночевкой в полиции.

Красноярец набрал 112, озвучил свои данные, адрес и объявил оператору о нахождении опасных предметов в магазине и медучреждении. Оперативники и кинологи обследовали больницу и ничего подозрительного не нашли, а магазина на названной мужчиной улице и вовсе не оказалось.

За эту проделку жителю грозит до пяти лет тюрьмы. «Мы ему объясняли, разговаривали с ним, что, если у него в жизни возникла такая сложная ситуация, что ему некуда было пойти в эту холодную ночь, можно было позвонить и просто сказать полицейскому: мне сегодня некуда идти, и, чтобы я не стал жертвой преступных посягательств или сам не совершил преступление, помогите мне, пожалуйста. Сотрудники всегда в таком случае идут на уступки, граждан пристраивают», — разъяснили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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