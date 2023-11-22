Авиакомпания внесла в меню «импортную собачью еду» и озадачила пассажиров

Авиакомпания China Eastern Airlines внесла в меню «импортную собачью еду»

Авиакомпания China Eastern Airlines внесла в меню бизнес-класса «импортную собачью еду», предположительно, из-за ошибки перевода и озадачила пользователей сети. Подробностями делится издание Mirror.

Изначально пользователь Конрад Ру (Conrad Ru) разместил меню китайского перевозчика в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На снимке видно, что в качестве закусок на борту пассажирам предлагали копченую говядину с перцем, креветки и импортный корм для собак.

Публикация привлекла внимание пользователей и завирусилась на Reddit. В комментариях люди предположили, что всему виной стала нелепая ошибка переводчика. «Почти уверен, что это неправильный перевод. Но это серьезный удар по репутации огромной авиакомпании», — написал один из читателей.

Другие комментаторы воспользовались случаем, чтобы подшутить над China Eastern Airlines. «Если это бизнес-класс, я ожидаю, что мой импортный корм для собак будет на 96 процентов состоять из высушенной на воздухе органической говядины» «Судя по всему, пассажиры эконом-класса получают только отечественный собачий корм», — иронизировали они.

Ранее пассажирка Frontier Airlines с нервным срывом устроила дебош на борту самолета и попыталась выбежать из него. Женщина кричала и плакала, а также начала карабкаться по спинкам кресел.