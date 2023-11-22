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14:19, 22 ноября 2023Бывший СССР

Боец ВСУ заподозрил сослуживцев в сливе информации

Боец ВСУ Жорин рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию

Кадр: Бомбардир / Youtube

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть люди, которые собирают информацию и куда-то ее передают. В этом сослуживцев заподозрил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в интервью каналу «Бомбардир», опубликованном на YouTube.

«Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи. Правда, вытекала информация на уровне гораздо выше, чем наша бригада. И это проблема», — сказал боец.

Жорин заявил, что информаторы могут быть и в его подразделении. Он также рассказал, что сливающие информацию военные могут передавать ее как российской стороне, так и украинским спецслужбам.

Ранее первая группа бывших украинских военных выехала на фронт для ведения боевых действий против ВСУ. «Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. Будем очищать Донбасс», — рассказал один из бойцов Виктор Киричанский.

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      Алевтина Запольская
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