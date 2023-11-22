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14:44, 22 ноября 2023Мир

Боррель высказался об обвинениях в антисемитизме из-за критики Израиля

Боррель: критика действий Израиля не является проявлением антисемитизма

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Критика действий Израиля в секторе Газа, как и поддержка палестинцев, не является проявлением антисемитизма. В таком ключе высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«Мы констатировали самый большой еврейский погром со времен Второй мировой войны, и мы видим, как удары по Газе спровоцировали беспрецедентную гуманитарную рукотворную, а не природную катастрофу... В ООН это назвали бойней. Надо иметь возможность не только признавать право Израиля на самооборону, но и возмущаться тем, с чем пришлось столкнуться жителям Газы и Западного берега Иордана», — выступил в защиту палестинцев Боррель.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция пытается привлечь страны Запада на сторону Палестины в конфликте с Израилем. По словам Эрдогана, на следующей неделе он проведет встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, у которого отличная от большинства европейцев позиция по данному вопросу.

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      Виктория Кондратьева
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