Дрон ВСУ сбросил боеприпас на группу российских журналистов в зоне СВО

Минобороны сообщило о ранении корреспондента «России-24» после атаки БПЛА ВСУ

Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов пострадал при сбросе боеприпаса дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение Минобороны опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.

Беспилотник атаковал журналистов, готовивших материал об обстрелах населенных пунктов Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции (СВО), уточнили в Минобороны.

Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений Минобороны. Журналисту была оказана вся необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве.

7 ноября в Донецке корреспонденты РИА Новости попали под обстрел ВСУ. Никто из них журналистов пострадал. При этом в центре города было слышно по меньшей мере три-четыре прилета.