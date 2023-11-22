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14:59, 22 ноября 2023Из жизни

20 стриптизерш избили иностранца

В Таиланде 20 стриптизерш избили британца, пытавшегося разнять драку

Фото: Vic Helian / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде пострадал британец, пытавшийся разнять дерущихся стриптизерш. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Паттайя. По словам очевидца, в баре, где отдыхал 28-летний Джек Фитцморис, поспорили две стриптизерши, не поделившие клиента. Началась массовая драка, в которой участвовали около 20 девушек. Иностранец попытался вмешаться, но его повалили на пол и избили.

Драка прекратилась лишь после прибытия полиции. К этому моменту Фитцморис лежал на полу в окровавленной майке. «Некоторые свидетели утверждают, что раненый турист пытался убежать, но работники бара бросились за ним и напали на него», — рассказал лейтенант-полковник полиции Паттайи Натчапхол Саенгси.

Девушки таскали друг друга за волосы, били ногами. Потом к ним присоединились работники бара, и стало еще хуже. Выглядело как драка в салуне на Диком Западе в старых фильмах. Безумие какое-то

Ник Ходжбританский турист
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Ранее сообщалось, что трансгендерная женщина напала на российского туриста на популярном курорте Таиланда из-за оскорблений в свой адрес. Тайка призналась, что участвовала в драке, и заявила, что после инцидента извинилась перед оппонентом.

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      Олег Парамонов
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