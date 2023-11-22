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07:00, 22 ноября 2023Из жизни

Обнаженные девушки с большой рыбой в руках сфотографировались для календаря

Фото: VladyslaV Travel photo / Shutterstock / Fotodom

Немецкая фирма Carponizer выпустила новый календарь с фотографиями полуобнаженных девушек, которые держат в руках большую рыбу. Об этом сообщает издание Daily Star.

В календаре, который стоит около 25 фунтов стерлингов (2,8 тысячи рублей), 12 страниц со снимками — по одной на каждый месяц 2024 года. Модели фотографировались с живыми карпами, пойманными в озере Фишабиль во Франции. После съемки рыб отпустили обратно в озеро.

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет в 2014 году.

Календарь популярен по двум причинам: его идея необычна и вместе с тем проста. Большинство мужчин любят рыбалку и красивых женщин, так что почему бы их не объединить

Хендрик Пойлерсоздатель календаря

В прошлом календарь неоднократно критиковали защитники животных. По их мнению, карпы задыхаются, пока ведется съемка, и это жестоко по отношению к рыбам. В 2022 году представительница зоозащитной организации PETA Элиза Аллен заявила, что целевая аудитория таких календарей — социопаты.

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      Олег Парамонов
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