Обнаженные девушки с большой рыбой в руках сфотографировались для календаря

Немецкая фирма Carponizer выпустила новый календарь с фотографиями полуобнаженных девушек, которые держат в руках большую рыбу. Об этом сообщает издание Daily Star.

В календаре, который стоит около 25 фунтов стерлингов (2,8 тысячи рублей), 12 страниц со снимками — по одной на каждый месяц 2024 года. Модели фотографировались с живыми карпами, пойманными в озере Фишабиль во Франции. После съемки рыб отпустили обратно в озеро.

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет в 2014 году.

Календарь популярен по двум причинам: его идея необычна и вместе с тем проста. Большинство мужчин любят рыбалку и красивых женщин, так что почему бы их не объединить Хендрик Пойлер создатель календаря

В прошлом календарь неоднократно критиковали защитники животных. По их мнению, карпы задыхаются, пока ведется съемка, и это жестоко по отношению к рыбам. В 2022 году представительница зоозащитной организации PETA Элиза Аллен заявила, что целевая аудитория таких календарей — социопаты.

Ранее сообщалось, что фотограф из США решила привлечь внимание к проблеме бездомных и выпустила эротические календари с ними. Каждый год она находит 12 бездомных мужчин, которые готовы позировать для снимков с голым торсом.