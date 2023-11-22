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14:09, 22 ноября 2023Мир

ХАМАС сообщило время начала перемирия в секторе Газа

ХАМАС сообщило, что перемирие в секторе Газа начнется в десять утра 23 ноября

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Перемирие в секторе Газа начнется 23 ноября в десять утра (девять утра по московскому времени). Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук, передает Times of Israel.

Заявление было сделано после того, как Израиль достиг соглашения с ХАМАС о четырехдневном прекращении боевых действий и освобождении как минимум 50 из примерно 240 заложников, похищенных радикальной группировкой.

Израиль и ХАМАС объявили четырехдневное перемирие в секторе Газа. Соглашение, которое удалось заключить при посредничестве США, Катара и Египта, начнет действовать в течение суток.

В сектор Газа доставят гуманитарную и медицинскую помощь. Помимо этого, стороны договорились обменять 50 заложников на 150 заключенных палестинских женщин и подростков в израильских тюрьмах. Тель-Авив также сообщил, что готов продлевать соглашение на один день за каждых 10 дополнительно освобожденных пленных.

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      Виктория Кондратьева
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