ХАМАС сообщило время начала перемирия в секторе Газа

ХАМАС сообщило, что перемирие в секторе Газа начнется в десять утра 23 ноября

Перемирие в секторе Газа начнется 23 ноября в десять утра (девять утра по московскому времени). Об этом заявил официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук, передает Times of Israel.

Заявление было сделано после того, как Израиль достиг соглашения с ХАМАС о четырехдневном прекращении боевых действий и освобождении как минимум 50 из примерно 240 заложников, похищенных радикальной группировкой.

Израиль и ХАМАС объявили четырехдневное перемирие в секторе Газа. Соглашение, которое удалось заключить при посредничестве США, Катара и Египта, начнет действовать в течение суток.

В сектор Газа доставят гуманитарную и медицинскую помощь. Помимо этого, стороны договорились обменять 50 заложников на 150 заключенных палестинских женщин и подростков в израильских тюрьмах. Тель-Авив также сообщил, что готов продлевать соглашение на один день за каждых 10 дополнительно освобожденных пленных.