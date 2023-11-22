ХАМАС заявил об освобождении иностранцев при обмене 50 заложниками

ХАМАС: большинство из 50 заложников, которых освободят, являются иностранцами

Большинство из 50 заложников радикального палестинского движения ХАМАС, которые будут освобождены, являются иностранцами. Об этом заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук, сообщает РИА Новости.

«Большинство из 50 заложников, которые будут освобождены, составляют граждане иностранных государств», — констатировал он.

Ранее стало известно, что США ждут, что ХАМАС на первом этапе освободит как минимум трех американцев. Также отмечается, что, согласно заключенному соглашению, будут освобождены 50 заложников, первыми отпустят женщин и детей.