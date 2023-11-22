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13:30, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал причину желания грызть лед

Фото: Cryptographer / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал причину желания грызть лед. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Оказывается, очень часто это бывает проявлением дефицита железа. Как я ни пытался связать одно с другим, так и не понимаю, почему грызть лед — проявление дефицита железа», — рассказал специалист. По словам доктора, зачастую российские врачи не знают об этом, а он впервые столкнулся с таким объяснением тяги грызть лед, когда работал в США.

Кроме того, как отметил Мясников, о дефиците железа может свидетельствовать тот факт, что после употребления в пищу свеклы моча у человека окрашивается в красный цвет. «Пигмент свеклы в норме связывается с железом, и если железа много, то пигмент не будет выходить, а если железа мало, моча красная», — пояснил он.

Ранее Мясников раскрыл способ защититься от развития деменции. Врач заявил, что для предотвращения этого заболевания рекомендуется гулять на природе.

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      Маргарита Щигарева
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