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10:30, 22 ноября 2023Силовые структуры

В Ингушетии ликвидировали открывшего огонь бандита

ФСБ ликвидировала бандита в ходе КТО в Ингушетии

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандита, открывшего по ним огонь в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Сунже Республики Ингушетия. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении ФСБ России.

Его личность устанавливают силовики. Боевик был обнаружен в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако при попытке его задержать он оказал активное сопротивление. Ответным огнем он был уничтожен.

В ФСБ призвали местных жителей соблюдать спокойствие, не допускать хаоса и не устраивать массовых беспорядков, а также не мешать работе правоохранительных органов.

В мае МВД Ингушетии объявило в розыск двоих боевиков, участвовавших в нападении на пост ДПС. Речь идет о 33-летнем Амирхане Гуражеве и 35-летнем Адаме Оздоеве.

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      Любовь Ширижик
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