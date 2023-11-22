В Ингушетии ликвидировали открывшего огонь бандита

ФСБ ликвидировала бандита в ходе КТО в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандита, открывшего по ним огонь в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Сунже Республики Ингушетия. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении ФСБ России.

Его личность устанавливают силовики. Боевик был обнаружен в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако при попытке его задержать он оказал активное сопротивление. Ответным огнем он был уничтожен.

В ФСБ призвали местных жителей соблюдать спокойствие, не допускать хаоса и не устраивать массовых беспорядков, а также не мешать работе правоохранительных органов.

В мае МВД Ингушетии объявило в розыск двоих боевиков, участвовавших в нападении на пост ДПС. Речь идет о 33-летнем Амирхане Гуражеве и 35-летнем Адаме Оздоеве.