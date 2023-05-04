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13:55, 4 мая 2023Силовые структуры

МВД Ингушетии объявило в розыск двух напавших на пост ДПС боевиков

МВД Ингушетии объявило в розыск двух боевиков, напавших на пост ДПС и убивших полицейских

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

МВД Ингушетии объявило в розыск двоих боевиков, участвовавших в нападении на пост ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о 33-летнем Амирхане Гуражеве и 35-летнем Адаме Оздоеве. Отмечается, что мужчины вооружены и очень опасны. Они также причастны еще к двум нападениям на полицейских. За информацию о них объявлена награда в три миллиона рублей. Есть угроза, что они совершат новые преступления. В МВД Ингушетии отметили, что анонимность и вознаграждение тем, кто поможет в поиске боевиков, гарантируется. Также в ведомстве напомнили, что за помощь террористам гражданам грозит уголовная ответственность.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эти же боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

15 апреля четверо боевиков были ликвидированы, еще двое их подельников — задержаны.

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Елизавета Новикова
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