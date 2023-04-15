Четверых напавших на пост ДПС в Ингушетии ликвидировали в ходе КТО

В Ингушетии силовики ликвидировали 4 бандитов, напавших на пост ДПС и полицейских

В Ингушетии задержаны девять пособников напавших на пост ДПС

Начало событий в новости В Ингушетии задержаны девять пособников напавших на пост ДПС

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в ходе контртеррористической операции (КТО) четырех боевиков, напавших на пост ДПС «Волга-14» и полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Еще двое бандитов были задержаны, они дают показания. Участники бандгруппы, совершивший нападение на пост ДПС и обстрелявших правоохранителей, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Ранее 15 апреля сообщалось о задержании девятерых пособников бандитов — жителей Ингушетии и Чечни. Они помогали боевикам скрываться от правоохранителей. Пособники сообщили о местах схронов с оружием и боеприпасами.

Задержаны Михаил Мошхоев и Амир Боков. Поиски Амирхана Гуражева и Адама Оздоева продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эти же боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.