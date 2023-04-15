Появилось видео с места ликвидации напавших на пост ДПС в Ингушетии боевиков

Силовики показали видео с места ликвидации боевиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

Четверых напавших на пост ДПС в Ингушетии ликвидировали в ходе КТО

Начало событий в новости Четверых напавших на пост ДПС в Ингушетии ликвидировали в ходе КТО

Правоохранительные органы, проводящие контртеррористическую операцию (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии по поимке боевиков, напавших на пост ДПС, показали оперативное видео с места ликвидации четверых бандитов. Запись публикует Daily Storm.

На кадрах видны бойцы спецназа, участвующие в КТО, взрыв частного дома, где скрывались бандиты. У них изъято оружие.

Ранее 15 апреля сообщалось о ликвидации четырех боевиков, еще двое бандитов были задержаны, они дают показания. Участники бандгруппы, совершившей нападение на пост ДПС и обстрелявшей правоохранителей, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Также силовики задержали девятерых пособников бандитов — жителей Ингушетии и Чечни. Они помогали боевикам скрываться от правоохранителей. Пособники сообщили о местах схронов с оружием и боеприпасами.

8 апреля были задержаны Михаил Мошхоев и Амир Боков. Поиски Амирхана Гуражева и Адама Оздоева продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эти же боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.