Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:48, 15 апреля 2023Силовые структуры

В Ингушетии задержаны девять пособников напавших на пост ДПС

В Ингушетии силовики задержали в рамках КТО 9 пособников бандитов, напавших на пост ДПС

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости

В Ингушетии силовики задержали девятерых пособников бандитов, напавших и обстрелявших полицейских и пост ДПС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Среди задержанных жители Ингушетии и Чечни. Они помогали боевикам скрываться от правоохранителей. Пособники сообщили о местах схронов с оружием и боеприпасами.

В Малгобекском районе Ингушетии продолжается проведение контртеррористической операции по поимке вооруженной группы бандитов, совершившей нападения на пост ДПС и обстрелявшей полицейских. В результате этих преступлений трое сотрудников полиции погибли, 15 получили ранения.

8 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии задержали Михаила Мошхоева — второго боевика, причастного к нападению на пост ГАИ и перестрелкам с силовиками. Его обнаружили, когда он искал пропитание для себя и других членов группировки в одном из населенных пунктов. Днем ранее полиции сдался 22-летний Амир Боков.

Поиски Амирхана Гуражева и Адама Оздоева продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эти же боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Генштабе оценили ход весенней призывной кампании в России
Азербайджан отказался от участия в турнире в Ереване из-за сожжения флага страны
Россиянка убила сожителя из-за ревности и спрятала тело в подвале жилого дома
Названо число погибших на Украине французских наемников
Тело мужчины обнаружили в подвале московского дома
Двое полицейских устроили гонки во дворе в Подмосковье и врезались в автомобиль
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования
Рецидивист готовился подорвать суд и отдел полиции в российском селе
Силы быстрого реагирования Судана заявили о контроле над аэропортом Хартума
Доктор Мясников назвал основную пользу куриных яиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.