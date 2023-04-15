В Ингушетии задержаны девять пособников напавших на пост ДПС

В Ингушетии силовики задержали в рамках КТО 9 пособников бандитов, напавших на пост ДПС

В Ингушетии силовики задержали девятерых пособников бандитов, напавших и обстрелявших полицейских и пост ДПС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

Среди задержанных жители Ингушетии и Чечни. Они помогали боевикам скрываться от правоохранителей. Пособники сообщили о местах схронов с оружием и боеприпасами.

В Малгобекском районе Ингушетии продолжается проведение контртеррористической операции по поимке вооруженной группы бандитов, совершившей нападения на пост ДПС и обстрелявшей полицейских. В результате этих преступлений трое сотрудников полиции погибли, 15 получили ранения.

8 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии задержали Михаила Мошхоева — второго боевика, причастного к нападению на пост ГАИ и перестрелкам с силовиками. Его обнаружили, когда он искал пропитание для себя и других членов группировки в одном из населенных пунктов. Днем ранее полиции сдался 22-летний Амир Боков.

Поиски Амирхана Гуражева и Адама Оздоева продолжаются. За информацию о них МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе произошло столкновение правоохранителей с группой боевиков. В результате перестрелки трое полицейских погибли, а 11 были ранены. Боевикам удалось скрыться в горах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Эти же боевики напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.