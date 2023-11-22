Израиль назвал число уничтоженных шахт ХАМАС

ЦАХАЛ разрушил 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила около 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в официальном Telegram-канале.

«На сегодняшний день солдаты ЦАХАЛ обнаружили и разрушили около 400 шахт сети террористических туннелей», — говорится в заявлении.

Израильские военные также отметили, что многие шахты, ведущие к сети туннелей, расположены внутри гражданских больниц, школ и домов.

Ранее израильские военные уничтожили несколько тоннелей ХАМАС в Бейт-Ханун. Сообщается, что туннели были обнаружены внутри дома в жилом районе города.