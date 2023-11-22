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13:18, 22 ноября 2023Мир

Израиль назвал число уничтоженных шахт ХАМАС

ЦАХАЛ разрушил 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила около 400 шахт, являющихся частью сети тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в официальном Telegram-канале.

«На сегодняшний день солдаты ЦАХАЛ обнаружили и разрушили около 400 шахт сети террористических туннелей», — говорится в заявлении.

Израильские военные также отметили, что многие шахты, ведущие к сети туннелей, расположены внутри гражданских больниц, школ и домов.

Ранее израильские военные уничтожили несколько тоннелей ХАМАС в Бейт-Ханун. Сообщается, что туннели были обнаружены внутри дома в жилом районе города.

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      Дарья Балацкая
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