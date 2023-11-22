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04:36, 22 ноября 2023Россия

Кабмин отказался поддержать повышение маткапитала до миллиона рублей

ТАСС: в кабмине не поддержали повышение маткапитала до 1 млн рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об увеличении размера материнского капитала до миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Речь идет о законопроекте, который в августе внесла в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Документ предлагает с февраля 2024 года в случае рождения или усыновления первого ребенка установить материнский капитал в размере 756 712 рублей, второго — увеличить на 243 288 рублей, чтобы сумма достигла 1 миллиона рублей.

В правительстве напомнили, что механизм индексации размера материнского капитала в 2022 году был изменен. За период 2021-2023 годов его размер был проиндексирован на 21,3 процента и увеличен на 103 064,89 рубля на первого ребенка и на 136 196,42 рубля на второго и последующих детей. Таким образом, размер материнского капитала в 2024 году ориентировочно составит 618 тысяч рублей на первенца и 816,7 тысяч рублей — на последующих детей.

Также отмечается, что в законопроекте не были прописаны источники финансирования расходов, требуемых на реализацию инициативы. «Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — заключили в проекте отзыва.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Также необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье для них и ввести льготные посещения детьми из многодетных семей учреждений культуры, добавила депутат.

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      Екатерина Подвигина
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