Кит внезапно всплыл рядом с рыбацкой лодкой и едва не потопил ее

В Нью-Джерси кит поднялся на поверхность возле лодки и едва не потопил ее

Горбатый кит поднялся на поверхность рядом с рыбацкой лодкой и потерся об нее. Видео инцидента опубликовала Daily Mirror.

На кадрах, снятых рыбаком Кенни Намовицем, который вышел с гостями в море недалеко от Нью-Джерси, видно как небольшое судно начинается сильно качаться на воде за секунды до того, как рядом с ним внезапно всплыл горбатый кит. Мужчины с удочками с удивлением смотрят, как перед появлением животного из воды вылетают маленькие рыбки. В какой-то момент слышится удар по корме, и кто-то из пассажиров говорит: «Она пытается забраться в лодку!»

Хотя казалось, что кит едва не потопил лодку, Намовиц сохранял спокойствие на протяжении всего происшествия и был прав: неожиданное появление морского гиганта не причинило вреда ни кораблю, ни людям. На прощание он махнул плавником перед рыбаками и снова погрузился в глубину.

«Мы знали, что киты были там в то утро. Их было трое, все горбатые, они ели вместе, а один охотился сам по себе», — сказал Намовиц журналистам. Он также назвал эту встречу благословением и одним из пяти самых невероятных моментов в океане.

«Он был прямо рядом с лодкой, потерся об нее, опускаясь на глубину. Я почувствовал себя счастливым! Все остальные были поражены и знали, как им повезло пережить этот момент», — добавил рыбак, говоря о невероятной встрече.

Горбатые киты, которых местная некоммерческая организация Save Coastal Wildlife считает наиболее распространенным видом возле побережья Нью-Джерси, подплывают близко к берегу в поисках чистой воды и подходящей пищи, например, мелкой стайной рыбы и планктона.

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